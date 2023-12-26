Эксперимент, проведенный учеными из США, выявил опасность нахождения живых елок в квартире

Исследование, опубликованное в ScienceDirect, показало, что ели выделяют летучие вещества монотерпены, которые могут быть вредными для человека.
В рамках эксперимента ученые поместили срубленную ель в специальную камеру и наблюдали за ней 17 дней, воссоздавая типичную новогоднюю обстановку. Результаты показали, что ель активно выделяет монотерпены, обладающие характерным запахом и защищающие от повреждений. Наибольшая концентрация летучего вещества была зафиксирована в первые три дня после установки елки.
Также установлено, что ель выбрасывает формальдегид, способный вызвать аллергии, кашель и негативно сказаться на общем самочувствии. В связи с этим эксперты рекомендуют выдерживать новогоднюю ель около 3 дней на балконе или в гараже перед установкой внутри квартиры или дома, сообщает Involta.
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