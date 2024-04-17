Российским водителям рекомендуется экономить на смене резины весной, обращаясь в загородные сервисы, где услуги обойдутся на 20% дешевле по сравнению с другими сервисами. Несмотря на более низкую стоимость, мастера в загородных сервисах обладают высокой квалификацией благодаря большому опыту работы.

Однако стоит учитывать, что при смене низкопрофильных покрышек и шин с датчиками давления лучше обращаться в проверенные сервисы. Не рекомендуется ездить на зимних шинах летом из-за ухудшения устойчивости автомобиля на дороге, а также из-за возможного штрафа, который составляет 500 рублей согласно части 1 статьи 12.5 КоАП с июня по август включительно, сообщает Газета.Ру.