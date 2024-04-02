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Ученые выделили причину аномально жаркой весенней погоды
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:38

Ученые выделили причину аномально жаркой весенней погоды

Ученые из Университета штата Нью-Йорк в Олбани и Нанкинского университета в Китае выяснили, что аномально высокая температура в начале весны связана с усилением амплитуды Эль-Ниньо.

Исследование, основанное на моделировании климата и данных наблюдений, показало, что таяние арктического льда ослабляет влияние Эль-Ниньо на 17%. Сокращение морского льда в арктическом регионе за последние десятилетия свидетельствует о том, что к 2040 году лето в этом регионе может стать первым безо льда. Эль-Ниньо, ключевой фактор воздействия на погодные условия по всему миру, является колебанием температуры приповерхностного слоя воды в тропической части Тихого океана, сообщает МИР24.

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