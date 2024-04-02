Ученые выделили причину аномально жаркой весенней погоды

Ученые из Университета штата Нью-Йорк в Олбани и Нанкинского университета в Китае выяснили, что аномально высокая температура в начале весны связана с усилением амплитуды Эль-Ниньо.
Исследование, основанное на моделировании климата и данных наблюдений, показало, что таяние арктического льда ослабляет влияние Эль-Ниньо на 17%. Сокращение морского льда в арктическом регионе за последние десятилетия свидетельствует о том, что к 2040 году лето в этом регионе может стать первым безо льда. Эль-Ниньо, ключевой фактор воздействия на погодные условия по всему миру, является колебанием температуры приповерхностного слоя воды в тропической части Тихого океана, сообщает МИР24.
Китайские автопроизводители начали ценовую войну с Tesla, объявив о снижении цен на свои электромобили
Компании, такие как Nio, выделяют значительные суммы на стимулирование перехода от автомобилей с бензиновыми двигателями к электромобилям, предлагая льготы на замену аккумуляторов и дополнительные бонусы для владельцев.
В компании Apple признали iPhone 6 Plus и iPad mini 4 устаревшими устройствами
Apple объявила iPhone 6 Plus и iPad mini 4 устаревшими устройствами, что означает прекращение поддержки и обслуживания данных продуктов в официальных магазинах компании и в авторизованных сервисных центрах.
Geely представила обновленную версию кроссовера Monjaro для российского рынка
Новая модель Geely получила обновленный дизайн, особенно в отделке салона и деталях экстерьера.
Российские ученые провели исследования, которые проливают свет на загадку шаровых молний
Ученые пришли к выводу, что шаровая молния — это раскаленный и заряженный пар, заключенный внутри псевдотвердой оболочки.