Ученые выделили причину аномально жаркой весенней погоды

Ученые из Университета штата Нью-Йорк в Олбани и Нанкинского университета в Китае выяснили, что аномально высокая температура в начале весны связана с усилением амплитуды Эль-Ниньо.

Исследование, основанное на моделировании климата и данных наблюдений, показало, что таяние арктического льда ослабляет влияние Эль-Ниньо на 17%. Сокращение морского льда в арктическом регионе за последние десятилетия свидетельствует о том, что к 2040 году лето в этом регионе может стать первым безо льда. Эль-Ниньо, ключевой фактор воздействия на погодные условия по всему миру, является колебанием температуры приповерхностного слоя воды в тропической части Тихого океана, сообщает МИР24.