Врач Лапа предупредила о рисках для здоровья, связанных с привычкой ходить без шапки весной

Врач-терапевт Людмила Лапа, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой подчеркнула, что отказ от головного убора может привести к обострению инфекционных заболеваний из-за отсутствия защитного слоя на голове, который мог бы предотвратить переохлаждение и простуду.
Влажные волосы ускоряют остывание кожи головы, что увеличивает риск переохлаждения.
Врач советует надевать шапку или капюшон при первых признаках охлаждения головы, чтобы защититься от инфекций, отмечая, что безопасно находиться на улице без головного убора можно только при температуре выше 24 градусов Цельсия, сообщает Ura.Ru.
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