Эндокринолог Тананакина выделила продукты, которые необходимо добавить в весенний рацион

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина из АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) рекомендует включать в рацион весной цитрусовые фрукты, киви и зеленые листья для предотвращения авитаминоза. Она отмечает, что эти продукты содержат важные витамины и минералы, такие как витамин C, D, группы B, кальций, железо и цинк, необходимые для поддержания здоровья в период весеннего перехода.

Недостаток данных витаминов может привести к ослаблению иммунной системы, проблемам с кожей, волосами и ногтями, а также к снижению энергии и общему ухудшению самочувствия, сообщает РИАМО.