Эндокринолог Тананакина выделила продукты, которые необходимо добавить в весенний рацион

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина из АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) рекомендует включать в рацион весной цитрусовые фрукты, киви и зеленые листья для предотвращения авитаминоза. Она отмечает, что эти продукты содержат важные витамины и минералы, такие как витамин C, D, группы B, кальций, железо и цинк, необходимые для поддержания здоровья в период весеннего перехода.
Недостаток данных витаминов может привести к ослаблению иммунной системы, проблемам с кожей, волосами и ногтями, а также к снижению энергии и общему ухудшению самочувствия, сообщает РИАМО.
Xiaomi представила на мировом рынке новое устройство для умного дома
Xiaomi представила на мировом рынке поворотную камеру видеонаблюдения Smart Camera C500 Pro.
Женщина из Канады сдала анализ ДНК и узнала о своем "собачьем" прошлом
Кристина Хагер, жительница Торонто и журналист, решила протестировать услугу определения породы собак с помощью ДНК-теста.
Игру "Among Us" экранизируют в формате мультсериала
Популярная мобильная игра "Among Us" получит анимационную адаптацию. По игре снимут мультипликационный сериал, где главные роли озвучат две звезды Элайджа Вуд (Властелин колец, Город грехов), Эшли Джонсон (The last of us).
Автомобильный завод АГР начал первые отгрузки автомобилей нового бренда Solaris дилерам
Дилерская сеть получила первую партию седанов Solaris HS белого цвета.