Диетолог Соломатина рассказала о переходе на весенний режим питания

Весной организму необходимо увеличить потребление овощей и рыбы, исключить вредные продукты, такие как сахар и трансжиры, а также минимизировать потребление консервантов и красителей.

В рационе должны присутствовать продукты, богатые белком, такие как птица, рыба, молочные изделия, а также каши, яйца и растительные масла. Кисломолочные продукты, листовые овощи, бобовые и цельнозерновые крупы также важны для поддержания здорового рациона весной, сообщает МИР24.