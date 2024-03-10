Диетолог Соломатина рассказала о переходе на весенний режим питания

Весной организму необходимо увеличить потребление овощей и рыбы, исключить вредные продукты, такие как сахар и трансжиры, а также минимизировать потребление консервантов и красителей.
В рационе должны присутствовать продукты, богатые белком, такие как птица, рыба, молочные изделия, а также каши, яйца и растительные масла. Кисломолочные продукты, листовые овощи, бобовые и цельнозерновые крупы также важны для поддержания здорового рациона весной, сообщает МИР24.
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