Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.03.2024 : 90,7493
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.03.2024 : 98,8767
Диетолог Соломатина рассказала о переходе на весенний режим питания
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:38

Диетолог Соломатина рассказала о переходе на весенний режим питания

Весной организму необходимо увеличить потребление овощей и рыбы, исключить вредные продукты, такие как сахар и трансжиры, а также минимизировать потребление консервантов и красителей.

В рационе должны присутствовать продукты, богатые белком, такие как птица, рыба, молочные изделия, а также каши, яйца и растительные масла. Кисломолочные продукты, листовые овощи, бобовые и цельнозерновые крупы также важны для поддержания здорового рациона весной, сообщает МИР24.

Мир

Li Auto начала выпуск семиместного минивэна Mega

Li Auto начала выпуск семиместного минивэна Mega

Mega обладает инновационным дизайном, способным обеспечить его возможность обгонять другие автомобили.

Читать полностью
Nokia представила в честь Международного женского дня новый цвет своего смартфона G42 - розовый

Nokia представила в честь Международного женского дня новый цвет своего смартфона G42 - розовый

Это устройство получило высокий уровень ремонтопригодности.

Читать полностью

Общество

Исследователи выявили два фактора, значительно повышающие риск преждевременной смерти у женщин

Исследователи выявили два фактора, значительно повышающие риск преждевременной смерти у женщин

Первый фактор — инфекция вирусом папилломы человека (ВПЧ), а второй — метаболический синдром, связанный с лишним весом.

Читать полностью
Ученые из РФ предложили новый метод утилизации углекислого газа

Ученые из РФ предложили новый метод утилизации углекислого газа

Институт органической химии (ИОХ РАН), НИТУ МИСИС и МГУ им. М. В. Ломоносова предложили новый метод утилизации углекислого газа (СО2), при котором он превращается в полезное химическое сырье — монооксид углерода (СО).

Читать полностью

Новости