Несмотря на ранне тепло в европейской части, весна в большинстве регионов России наступит не раньше апреля, сообщил сегодня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Ожидается, что март будет зимним месяцем по всем показателям из-за большого количества снега.

Погода в первом месяце весны будет неоднородной с повышением дневной температуры до 6-8 градусов тепла и понижением до минус 10-12 градусов по ночам. Похолодание затронет многие регионы России, включая юг, где температура будет минусовой ночью.

Наиболее холодная погода прогнозируется в Приморском крае, Татарстане, Самарской и Саратовской областях, сообщил синоптик. Пока что настоящая весна наступит только на юге России, в Краснодарском крае и Крыму.





