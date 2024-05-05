Чемпион мира в одиночном катании американский фигурист Илья Малинин рассказал журналистам о своих планах на продвижение в спорте. По его словам, он намерен в перспективе исполнить прыжок в пять и более оборотов.
- Если говорить о фигурном катании, 20 или 30 лет назад люди говорили, что тройной аксель невозможен, - цитирует спортсмена издание Guardian. - А я стал первым, кто сделал четыре с половиной.
Малинин уверен, что даже пятерной прыжок не станет для него пределом.
- Что помогает мне мотивировать себя, так это постоянные попытки раздвинуть границы, - рассказал спортсмен журналистам.
Также он добавил, что хотел бы показать людям, сколько труда фигуристы вкладывают в свои выступления.
Источник фото: commons.wikimedia.org/FloweringDagwood
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