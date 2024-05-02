Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников сообщил о своем мнении по поводу ухода из СКА шести хоккеистов. Клуб не стал продлевать соглашения с Артемом Сергеевым, Михаилом Пашниным, Юханом Маттссоном, Брендоном Лайпсиком, Александром Кадейкиным и Артемом Швец-Роговым.

- Проверили людей, как они подходят под план игры или не подходят. Как будто какой-то шедевр произошел, - сообщил Кожевников во время интервью. - Здесь ничего такого нет.

Также он добавил, что тренеры часто смотрят на состав команды в новом ракурсе, поэтому происходит кадровая перестановка. Кроме того, роль играют и показатели, полученные в первых играх.

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