Александр Лукашенко рассказал о своем мнении по поводу поездки белорусских спортсменов на Олимпийские игры. Об этом он рассказал во время общения жителями города Костюковичи, в рабочей поездке в Могилевскую область. Особый вопрос стоял в том, что атлетам запретили присутствовать на церемонии открытия и стоять под собственным флагом.
- То, что эти мерзавцы творят в спорте, лучше спорт не делает, - высказался Лукашенко об организаторах. - Я уже как-то говорил: это дело спортсменов.
Также он подчеркнул, что конечно, хотелось бы и участия в Играх, и всех атрибутов: гимна, флага и прочего. Однако решение все равно остается за участниками.
- Если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус, - призвал Лукашенко.
Остальных же, кто не примет участия в Играх, он попросил оставаться в форме.
Источник фото: commons.wikimedia.org/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 3.0 License)
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