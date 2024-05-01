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Лукашенко: Выбор участия в Олимпиаде – личное дело каждого спортсмена
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 4:51

Лукашенко: Выбор участия в Олимпиаде – личное дело каждого спортсмена

Александр Лукашенко рассказал о своем мнении по поводу поездки белорусских спортсменов на Олимпийские игры. Об этом он рассказал во время общения жителями города Костюковичи, в рабочей поездке в Могилевскую область. Особый вопрос стоял в том, что атлетам запретили присутствовать на церемонии открытия и стоять под собственным флагом.

- То, что эти мерзавцы творят в спорте, лучше спорт не делает, - высказался Лукашенко об организаторах. - Я уже как-то говорил: это дело спортсменов.

Также он подчеркнул, что конечно, хотелось бы и участия в Играх, и всех атрибутов: гимна, флага и прочего. Однако решение все равно остается за участниками.

- Если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус, - призвал Лукашенко.

Остальных же, кто не примет участия в Играх, он попросил оставаться в форме.

Источник фото: commons.wikimedia.org/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 3.0 License)

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