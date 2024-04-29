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Овечкин признал, что его игра в матче против
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:30

Овечкин признал, что его игра в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" оставляет желать лучшего

Российский капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин признал себя виноватым в поражении от команды «Рейнджерс». В первом раунде Кубка Стэнли-2024 счет составил 0:4.

- Вините меня. Я ужасно сыграл, - сказал Овечкин во время интервью после матча.

Однако при этом он выразил поддержку команде, которая, несмотря ни на что, готова двигаться к новым победам.

- Мы пережили много травм, обмены в дедлайн, но мы держались вместе, - подчеркнул хоккеист. - Опыт, который ребята получили в этом году, обязательно поможет им в будущем.

Для спортсмена отсутствие результативных действий во время матча - персональный антирекорд.

Источник фото: flickr.com/syntart (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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