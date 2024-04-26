Уход Сергея Ташуева с поста главного тренера был объявлен Воронежским футбольным клубом на своем Телеграм-канале. Ташуев обозначил, что уходит он не просто так, а по семейным обстоятельствам.
- Благодарю руководство, игроков и, конечно же, замечательных воронежских болельщиков за то время, что я провел в "Факеле", - сказал он в прощальной речи. - К сожалению, в данной ситуации сейчас мне нужно быть дома.
Также он пожелал клубу удачи и дальнейшего развития. На должности тренер пробыл с сентября 2023 года. Последний матч под его руководством привел к проигрышу Самаре со счетом 0:1. На данный момент у команды 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
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