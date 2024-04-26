Российский боец Арман Царукян не может получить часть гонорара после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300. Такое решение приняла Атлетическая комиссия штатат Невада. Причиной скандала стало недопустимое поведение фаната, который показывал нашему спорстмену неприличные жесты. Заседание, на котором будет рассматриваться дело, состоится 30 апреля.

- Заблокирована часть гонорара, - сообщил менеджер бойца Саят Абдрахманов.

В свою очередь Царукян дал свою оценку ситуации.

- Вы можете показать мне средний палец на расстоянии 200 м, и я не смогу ударить вас, но когда вы находитесь близко ко мне... Это происходит на автомате, - подчеркнул он. - Я из России, не делайте этого, пожалуйста, или я попаду в тюрьму в США.

Результатом выходки фаната стал удар в лицо, который совершил боец.

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