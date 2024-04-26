Венесуэльский нападающий "Сочи" Серхио Кордова высказался о происшествии, которое омрачило матч перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Футболисты команды заявили о массовом отравление после обеда, их поддержал и главный тренер Роберт Морено.

- Необычно, что семь игроков отравились за обедом перед таким важным матчем, - написал Кордова на своей персональной странице в соцсети. - Любопытно, что они все ели одно и то же. Может ли это быть совпадением?

Морено же подтвердил, что плохо было 14-ти футболистам, а также пятерым членам команды. В результате матч состоялся с проигрышем команды "Сочи" с результатом 0:1. Сейчас команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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