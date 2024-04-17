Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заброшенной шайбой уменьшил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Остался 41 гол, чтобы догнать соперника.
Новый удачный бросок состоялся во время матча первенства против "Филадельфии Флайерз". На данный момент Овечкин находится на втором месте в числе лучших снайперов в истории НХЛ. Общее количество его голов равняется 853-м.
Пока впереди только Гретцки - у него 894 гола, которые он выполнил в 1487 матчах.
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