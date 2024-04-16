Для португальского нападающего "Аль-Насара" Криштиану Роналду вынесли меры наказания. Ими стала дисквалификация после инцидента на матче Суперкубка Саудовской Аравии (СА).
В матче полуфинала Суперкубка СА, который состоялся в ночь на девятое апреля, Роналду получил прямую красную карточку. На 86-минуте футболиста поймали на неспортивном поведении: пытаясь вывести мяч из аута, спортсмен толкнул соперника локтем в грудь. В результате игрок упал на газон. Кроме того, Роналду, покидая поле, замахнулся на судью, но быстро опустил руку.
Результатом обсуждения поведения футболиста стала дисквалификация на последующие два матча.
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