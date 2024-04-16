На сайте футбольного клуба "Зенита" появилось сообщение с анонсом нового мероприятия. Петербургская сборная собирается организовать фестиваль шашлыка перед ответным матчем 1/2 финала пути РПЛ Кубка России, где будет выступать против московского "Спартака".

- Фестиваль шашлыка, концерт на главной сцене и другие развлечения перед матчем со "Спартаком", - анонсировали авторы сообщения. - Болельщики смогут попробовать блюда, приготовленные на открытом огне: гостей арены ждет множество точек питания и самое вкусное жареное мясо Петербурга.

Напомним, что двухматчевое состязание закончилось победой "Зенита" в Москве. Счет составил 2:1. Окончательный победитель сможет поучаствовать в финале пути РПЛ, для проигравшего же предусмотрена игра во втором этапе полуфинала пути регионов.