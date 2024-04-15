Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о радостном событии, которое скоро произойдет в семье Олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой и Александра Терентьева.
- Ни для кого не секрет, что Наталья и Александр Терентьевы ждут пополнения, - сказала Вяльбе. - Надеюсь, скоро мы увидим Наташу в новом качестве.
Наталья Терентьева уже завоевала множество наград. Она становилась троекратным призером Олимпийских игр, Чемпионатов мира, кроме того, она первая из российских спортсменок одержала победу в многодневной гонке " Тур де Ски". Досрочная победа ей зачлась в Кубке мира, еще одной наградой стал большой Хрустальный глобус.
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