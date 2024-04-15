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Лыжница Терентьева готовится стать матерью
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:45

Лыжница Терентьева готовится стать матерью

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о радостном событии, которое скоро произойдет в семье Олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой и Александра Терентьева.

- Ни для кого не секрет, что Наталья и Александр Терентьевы ждут пополнения, - сказала Вяльбе. - Надеюсь, скоро мы увидим Наташу в новом качестве.

Наталья Терентьева уже завоевала множество наград. Она становилась троекратным призером Олимпийских игр, Чемпионатов мира, кроме того, она первая из российских спортсменок одержала победу в многодневной гонке " Тур де Ски". Досрочная победа ей зачлась в Кубке мира, еще одной наградой стал большой Хрустальный глобус.

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