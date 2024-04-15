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Макрон озвучил причины разного отношения к спортивным командам России и Израиля
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:51

Макрон озвучил причины разного отношения к спортивным командам России и Израиля

Президент Франции Эмманюэль Макрон сумел разъяснить, почему команды Израиля будут выступать на Олимпийских играх в Париже под своим флагом, а россияне и белорусы - нет. По его словам, отказ в идентификации спортсменов по национальной атрибутике обусловлен тем, что Израиль не считается "нападающей стороной".

- Нельзя сказать, что Израиль является нападающей стороной, - сказал Макрон в эфире одного из телеканалов. - Он подвергся террористической атаке и отвечает на нее.

Игры пройдут в Париже по запланированному графику - с 26 июля до 11 августа. И Россия, и Белоруссия смогут выступать там только в нейтральном статусе, с условием не выражать поддержку своих стран и не принимать участие в командных соревнованиях.

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