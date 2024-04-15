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Журналист Генич прокомментировал отставку Абаскаля из
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:30

Журналист Генич прокомментировал отставку Абаскаля из "Спартака"

Спортивный комментатор и журналист Константин Генич прокомментировал события, которые произошли в команде "Спартака". Уволился Гильермо Абаскаль, который несколько лет проработал на должности главного тренера московской сборной.

- Спасибо за все, Гильермо! - сказал Генич.

Работа Абаскаля со спортсменами началась еще в 2022 году. После зимы 2023-го года контракт был продлен до 2025-го года, однако тренер ушел в отставку. В числе его заслуг - получение бронзовых медалей РПЛ и 36 побед команды из 74 матчей. На данный момент московскому "Спартаку" принадлежит шестая строчка в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.

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