Спортивный комментатор и журналист Константин Генич прокомментировал события, которые произошли в команде "Спартака". Уволился Гильермо Абаскаль, который несколько лет проработал на должности главного тренера московской сборной.

- Спасибо за все, Гильермо! - сказал Генич.

Работа Абаскаля со спортсменами началась еще в 2022 году. После зимы 2023-го года контракт был продлен до 2025-го года, однако тренер ушел в отставку. В числе его заслуг - получение бронзовых медалей РПЛ и 36 побед команды из 74 матчей. На данный момент московскому "Спартаку" принадлежит шестая строчка в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.