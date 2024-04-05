Исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный высказался по поводу возможного участия российских атлетов в Олимпийских играх и Играх дружбы. Цитату чиновника привело издание Le Monde.
- Должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы, - высказал свои требования Бедный. Также, он дополнил мнение словами о том, что российский спортсмены не должны чувствовать себя желанными гостями на мероприятии в Париже.
По его словам, Украина тщательно отслеживает все движения Международного олимпийского комитета в отношении России и Белоруссии. В частности, эксперты должны проверять спортсменов, которые допущены к участию в Играх. Бедный поделился информацией о базе данных тех, кто поддерживает Россию.
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