Тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий сообщил, что всадница Ксения Костыгова не сможет заниматься спортом в течение двух лет. Дисквалификацию объявили после того, как зафиксировали жестокое обращение с лошадью. Это решение приняли в Федерации конного спорта России.
- То, что происходило на соревнованиях, иначе как избиением назвать нельзя, - сообщил вердикт Белецкий. - Спортсменка била животное руками по голове, шее, что абсолютно недопустимо.
Это уже не первый раз, когда Костыгова жестоко обращалась с лошадью. За грубое отношение с конем во время турнира она также получила взыскание.
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