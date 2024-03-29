Английская премьер-лига (АПЛ) вела новые правила для болбоев. Теперь им нельзя отдавать потерянные во время матча мячи непосредственно в руки участникам команд, пишет издание The Telegraph.
По правилам нового постановления, на территории должны быть установлены специальные подиумы. Именно на них и будут располагаться собранные мячи - игроки смогут забирать их самостоятельно.
В качестве причины называют неспортивное преимущество: его получает команда, которой быстро возвращают мячи. Чтобы игра проходила в прежнем режиме, количество мячей у каждой команды будет увеличено - до семи с каждой стороны поля.
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