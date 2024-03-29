Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о том, что и Россия, и Украина не будут бойкотировать Игры. Об этом рассказал глава организации Томас Бах.
- Было напряжение из-за угроз бойкота с обеих сторон, - сообщил чиновник о ситуации. - Сейчас мы можем сказать, что этот разговор окончен.
Бах также подчеркнул, что велись дискуссии, в которых стороны принимали разную позицию.
- Если обе стороны недовольны, значит, принято правильное решение, говорится в сообщении.
Теперь же МОК утверждает, что в Париже соберутся команды всех стран. Россия будет выступать в нейтральном статусе.
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