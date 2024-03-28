Полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами готов принять нового участника - им оказался российский теннисист Даниил Медведев. Он имеет статус четвертой ракетки мира. Чтобы пройти на следующий уровень турнира, Медведев обыграл Николаса Харри из Чили.

- Я думаю, что я хорошо провел первый сет. В нем я не делал ничего лишнего, лишь то, что было необходимо, чтобы победить, - говорит спортсмен.

Однако он подчеркнул, что победа была не слишком легкой.

- Потом он начал играть намного лучше. Пошли трудные розыгрыши, было тяжело набирать очки, - сообщил Медведев.

В результате встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (9:7).