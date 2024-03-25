Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал об успехе на льду за последнее время. На его счету еще одна результативная серия в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
- Шайба сама идет в ворота, - поделился Овечкин. - Мы боролись весь год и хотим продолжить игру в плей-офф.
Уже в течении пяти игр Овечкин забрасывает шайбы. На его счету 848 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря этому спортсмен уверенно догоняет конкурента эйна Гретцки - до уравнения счета осталось 46 шайб.
"Вашингтон" (79 очков) достиг четверной планки в таблице Столичного дивизиона и сейчас расположился в зоне плей-офф.
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