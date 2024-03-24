В Москве состоялась церемония прощания со спортивным комментатором и журналистом Василием Уткиным. Ее проводили в ритуальном зале ЦКБ при президенте России.

В первую очередь с ушедшим из жизни попрощались родные и близкие. После этого церемонию открыли для коллег. На похоронах присутствовали генеральный секретарь Российского футбольного союза, глава Российской премьер-лиги, журналисты и бывшие футболисты.

Похороны журналиста и комментатора состоялись на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Балашихе.