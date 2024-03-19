Президент России Владимир Путин распорядился провести Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" в Уфе. Именно там расположатся гости мероприятия в сентябре-октябре 2024 года.
Путин в своем документе подчеркнул, что финансирование форума будет проходить в пределах бюджетных средств, предусмотренных в рамках финансового года на реализацию госполитики в сфере физкультуры и спорта. Также не исключается использование и иных средств.
Теперь правительство Башкортостана будет заниматься подготовкой к проведению спортивного форума, а задача властей столицы - поддержать регион.
ЕС вводит большие пошлины на российское зерно
Такое решение во многом принято под давлением фермеров стран Европы, где последние месяцы продолжаются активные протесты аграриев.
Вагенкнехт уверена, что Россия уже доказала возможность переговоров
На повестке дня стоит и вопрос по прекращению поставок оружия Киеву.
На Большом адронном коллайдер больше не будут работать россияне
Ранее у России был статус наблюдателя при Европейской организации по ядерным исследованиям, теперь его тоже нет.
Из-за подорожания россияне стали меньше покупать бананы
В перспективе РФ начнет наращивать поставки фруктов из Китая.