Президент России Владимир Путин распорядился провести Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" в Уфе. Именно там расположатся гости мероприятия в сентябре-октябре 2024 года.

Путин в своем документе подчеркнул, что финансирование форума будет проходить в пределах бюджетных средств, предусмотренных в рамках финансового года на реализацию госполитики в сфере физкультуры и спорта. Также не исключается использование и иных средств.

Теперь правительство Башкортостана будет заниматься подготовкой к проведению спортивного форума, а задача властей столицы - поддержать регион.