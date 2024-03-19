Лыжный марафон в Кургане закончился трагедией. Во время прохождения этапа погиб 61-летний спортсмен Александр Чурин. Причины пока не озвучиваются, а о происшествии написал спортклуб ProBike на своей странице в социальной сети.
- Скончался наш друг, товарищ и брат - Александр Чурин, - говорится в сообщении. - Многие годы он был с нами в одной лодке под названием любительский спорт.
Чурин известен не только любовью к лыжам, но и к велогонкам, которыми занимался всерьез. Поэтому представители клуба объявили о том, что один из веломарафонов Хрустального кубка будет называться в честь спортсмена.
Трамп заявил, что Байден не управляет Америкой
Вопросы у политика вызвал отсутствующий взгляд у президента.
Запад: Шольц поднялся в рейтинге после отказа по ракетам Taurus
Такой результат показало исследование по запросу одного из изданий.
Исследование мозга круглых червей показало наличие "индивидуальности" в нейронной активности в самом простом мозге
Команда ученых из Токийского университета обнаружила общие черты и уникальные различия в деятельности мозга червей с использованием компьютерного моделирования на основе их мозговой активности.
Экономист Лебединская предупредила о возможном подорожании молочной продукции к осени 2024 года
Прогнозируется увеличение цен на 7-10%.