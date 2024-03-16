Лыжницы Виктория Невьянцева и Полина Антипина пострадали на чемпионате России в Малиновке. Спортсменкам пришлось вызывать скорую помощь во время спринтерской гонки свободным стилем.

- Видел, что она упала, после чего вызвали снегоход, чтобы её увезти, - сообщил про Невьянцеву старший тренер сборной России Юрий Бородавко. - Медики должны были ее обследовать.

Антипину и Невьянцеву подвел один и тот же поворот, на котором их занесло.

Результатом гонки стала победа Дарьи Непряевой - она показала результат 3.38,96. Лыжнице Марии Истоминой не хватило 1,56 секунды, чтобы догнать соперницу и взять лишь второе место.