Фигуристка Елена Костылева начала занятия в академии Евгения Плющенко. Теперь ее будет тренировать команда двукратного олимпийского чемпиона. Свое мнение по этому повод высказал уже бывший наставник Костылевой Игорь Лютиков.

- Могу пожелать ей только удачи, - сообщил Лютиков. - Это хорошее решение.

На счету Костылевой в этом сезоне уже есть одна бронзовая медаль, полученная на чемпионате России по прыжкам. К сожалению, в процессе выступления командного турнира, фигуристка повредила локоть, и ей пришлось обращаться за помощью к медикам. После этого она смогла завершить свое выступление.