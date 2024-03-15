Фигуристка Елена Костылева начала занятия в академии Евгения Плющенко. Теперь ее будет тренировать команда двукратного олимпийского чемпиона. Свое мнение по этому повод высказал уже бывший наставник Костылевой Игорь Лютиков.
- Могу пожелать ей только удачи, - сообщил Лютиков. - Это хорошее решение.
На счету Костылевой в этом сезоне уже есть одна бронзовая медаль, полученная на чемпионате России по прыжкам. К сожалению, в процессе выступления командного турнира, фигуристка повредила локоть, и ей пришлось обращаться за помощью к медикам. После этого она смогла завершить свое выступление.
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