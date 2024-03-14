Спортивный журналист Василий Уткин опубликовал в своем Телеграм-канале мнение о причине ухода со своего поста главного тренера футбольного клуба Краснодара. Как считает Уткин, политическую подоплеку здесь вряд ли стоит искать.

- Никакого логического объяснения отставке Владимира Ивича нет, - написал журналист. - Ну, так не бывает в борьбе за чемпионство. Значит, причины во внутреннем конфликте.

Контракт с тренером был расторгнут накануне, 13 марта представителями футбольного клуба. На данный момент "Краснодар" удерживает уверенное второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.