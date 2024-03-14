Даниил Медведев, один из лучших теннисистов России, вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Успеха он достиг после победы в матче четвертого круга, сражаясь с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Результатом стал счет 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

Для Медведева эта победа стала своего рода реваншем - в ноябре 2023 года Дмитров обыграл его, как и до этого, в 2021 году. Тогда проигрыш был особенно обидным: российский теннисист уверенно находился на уровне счета 6:3, 4:1 с двойным брейком, но в результате уступил.

В общей сложности борьба спортсменов не заняла много времени. Дмитров совершил больше ошибок, чем Медведев, так что игра закончилась через 77 минут.