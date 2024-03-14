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Теннисист Медведев одержал победу над болгарским спортсменом
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:06

Теннисист Медведев одержал победу над болгарским спортсменом

Даниил Медведев, один из лучших теннисистов России, вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Успеха он достиг после победы в матче четвертого круга, сражаясь с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Результатом стал счет 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

Для Медведева эта победа стала своего рода реваншем - в ноябре 2023 года Дмитров обыграл его, как и до этого, в 2021 году. Тогда проигрыш был особенно обидным: российский теннисист уверенно находился на уровне счета 6:3, 4:1 с двойным брейком, но в результате уступил.

В общей сложности борьба спортсменов не заняла много времени. Дмитров совершил больше ошибок, чем Медведев, так что игра закончилась через 77 минут.

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