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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:16

"Мне все равно": лыжник Устюгов рассказал о своем отношении к соревнованиям с норвежцами

Олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов не слишком обрадовался идее провести товарищескую встречу с норвежскими коллегами. Олимпийский чемпион в эстафете отнесся к предложению равнодушно.

- Честно, мне все равно, - ответил Устюгов журналистам.

Провести в России матчевую встречу между лыжниками из России и Норвегии предложил министр спорта Олег Матыцин. Об этом официально заявляла президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Из-за отстранения наших лыжников руководством FIS, связанного с конфликтом на Украине, российские спортсмены сейчас увлечены соревнованиями на этапах национального кубка.

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