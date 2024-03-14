Олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов не слишком обрадовался идее провести товарищескую встречу с норвежскими коллегами. Олимпийский чемпион в эстафете отнесся к предложению равнодушно.
- Честно, мне все равно, - ответил Устюгов журналистам.
Провести в России матчевую встречу между лыжниками из России и Норвегии предложил министр спорта Олег Матыцин. Об этом официально заявляла президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Из-за отстранения наших лыжников руководством FIS, связанного с конфликтом на Украине, российские спортсмены сейчас увлечены соревнованиями на этапах национального кубка.
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