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Желающий играть за Россию футболист Антон получил приглашение в Германию
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:29

Желающий играть за Россию футболист Антон получил приглашение в Германию

Вальдемар Антон, находясь в статусе защитника немецкого «Штутгарта», получил новое предложение. Сборная Германии хочет видеть его в составе участников, пишет издание Sky Sport.

В этом сезоне футболист, участвующий в 29 матчах, отличился не только забитым голом, но и четырьмя результативными передачами. Ранее спортсмен, родившийся в Узбекистане, заявлял о своем желании играть за сборную России и получить соответствующее гражданство. Бывший тренер сборной Станислав Черчесов не отрицал возможность рассмотрения кандидатуры Антона. Теперь же футболиста ждут на мартовских встречах национальной команды Германии.

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