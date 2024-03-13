Вальдемар Антон, находясь в статусе защитника немецкого «Штутгарта», получил новое предложение. Сборная Германии хочет видеть его в составе участников, пишет издание Sky Sport.

В этом сезоне футболист, участвующий в 29 матчах, отличился не только забитым голом, но и четырьмя результативными передачами. Ранее спортсмен, родившийся в Узбекистане, заявлял о своем желании играть за сборную России и получить соответствующее гражданство. Бывший тренер сборной Станислав Черчесов не отрицал возможность рассмотрения кандидатуры Антона. Теперь же футболиста ждут на мартовских встречах национальной команды Германии.