Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает виноватым в допинг-скандале с Камилой Валиевой ее тренера. Тарасова уверена, что взять какой-либо препарат спортсменка могла только из рук руководителя.
- Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку, - подчеркнула Тарасова. - Эту таблетку может дать только тренер.
По словам Тарасовой, вины Валиевой в скандале нет, так как она не понимала, что принимает. Однако при этом девушку дисквалифицировали на четыре года - такое решение приняли в CAS. В крови спортсменки был обнаружен триметазидин, который запрещен. Напомним, что в момент обнаружения допинга должность тренера занимала Этери Тутберидзе.
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