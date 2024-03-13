Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает виноватым в допинг-скандале с Камилой Валиевой ее тренера. Тарасова уверена, что взять какой-либо препарат спортсменка могла только из рук руководителя.

- Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку, - подчеркнула Тарасова. - Эту таблетку может дать только тренер.

По словам Тарасовой, вины Валиевой в скандале нет, так как она не понимала, что принимает. Однако при этом девушку дисквалифицировали на четыре года - такое решение приняли в CAS. В крови спортсменки был обнаружен триметазидин, который запрещен. Напомним, что в момент обнаружения допинга должность тренера занимала Этери Тутберидзе.