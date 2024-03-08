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Двойные стандарты: Израиль сохранит свой статус на Играх-2024, в отличие от России
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 4:35

Двойные стандарты: Израиль сохранит свой статус на Играх-2024, в отличие от России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обозначил позицию ведомства в отношении сборной Израиля. Олимпийский статус останется прежним, сказал чиновник в ответ на вопрос, будут ли приняты какие-то меры после военных действий в секторе Газа.

- Нет, об этом не идет речи, - подчеркнул Бах.

До этого МОК сообщило о том, что спортсмены "не могут нести ответственность за действия своих правительств". Однако при этом российских и белорусских спортсменов допустили к участию только под нейтральным флагом, а политическая позиция участников тщательно рассматривалась сотрудниками ведомства.

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