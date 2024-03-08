Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обозначил позицию ведомства в отношении сборной Израиля. Олимпийский статус останется прежним, сказал чиновник в ответ на вопрос, будут ли приняты какие-то меры после военных действий в секторе Газа.
- Нет, об этом не идет речи, - подчеркнул Бах.
До этого МОК сообщило о том, что спортсмены "не могут нести ответственность за действия своих правительств". Однако при этом российских и белорусских спортсменов допустили к участию только под нейтральным флагом, а политическая позиция участников тщательно рассматривалась сотрудниками ведомства.
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