Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обозначил позицию ведомства в отношении сборной Израиля. Олимпийский статус останется прежним, сказал чиновник в ответ на вопрос, будут ли приняты какие-то меры после военных действий в секторе Газа.

- Нет, об этом не идет речи, - подчеркнул Бах.

До этого МОК сообщило о том, что спортсмены "не могут нести ответственность за действия своих правительств". Однако при этом российских и белорусских спортсменов допустили к участию только под нейтральным флагом, а политическая позиция участников тщательно рассматривалась сотрудниками ведомства.

.