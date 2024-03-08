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Валиева больше не состоит в сборной России из-за дисквалификации
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 3:56

Валиева больше не состоит в сборной России из-за дисквалификации

Фигуристка Камила Валиева больше не сможет тренироваться за государственный счет. Все дело в том, что в конце января CAS дисквалифицировал россиянку за допинг на четыре года из-за положительных допинг-проб. В результате Валиеву исключили из состава сборной России, рассказал гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

- Валиева в настоящий момент не входит в состав сборной команды, - подчеркнул он в официальном сообщении. - Все сделано в соответствии с законодательными документами.

Пока же на официальном сайте Минспорта Валиева до сих пор находится в списках спортсменов, однако сайт не обновлялся с прошлого лета.

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