Фигуристка Камила Валиева больше не сможет тренироваться за государственный счет. Все дело в том, что в конце января CAS дисквалифицировал россиянку за допинг на четыре года из-за положительных допинг-проб. В результате Валиеву исключили из состава сборной России, рассказал гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
- Валиева в настоящий момент не входит в состав сборной команды, - подчеркнул он в официальном сообщении. - Все сделано в соответствии с законодательными документами.
Пока же на официальном сайте Минспорта Валиева до сих пор находится в списках спортсменов, однако сайт не обновлялся с прошлого лета.
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