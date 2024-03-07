Теннисист Рафаэль Надаль, который имеет статус бывшей первой ракетки мира, решил отказаться от участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе. Причины спортсмен озвучил на своей странице в социальной сети.
- С большой печалью я вынужден отказаться от участия в этом замечательном турнире, - написал он. - Все знают, как я сильно люблю это место и как мне нравится тут играть.
Надаль рассказал о том, что считает себя не готовым для соревнований, так как этот турнир достаточно важный для него и находится на высоком уровне.
В результате на турнире заменять Надаля будет Сумит Нагал.
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