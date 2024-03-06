Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев подтвердил желание бразильского футболиста Клаудиньо принять участие в политической жизни России. Спортсмен имеет полное право проголосовать на будущих выборах.

- Он знает свои права и обязанности, - подчеркнул Медведев. - Как гражданин России, Клаудиньо естественно будет голосовать на выборах президента.

Клаудиньо получил российское гражданство после того, как вышел указ президента Российской Федерации Владимира Путина. Только в этом сезоне футболист участвовал в 19 матчах. На его счету три гола и четыре продуктивные передачи. Во многом благодаря его профессионализму «Зенит» занимал второе место в турнирной таблице.