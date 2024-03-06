Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов объяснил причину переноса боя-реванша с Анатолием Токовым. Спортсмен рассказал об операции на колене, которая предстоит ему в ближайшее время.
- Я почувствовал, что мое колено ведет себя очень нестабильно, - рассказал Исмаилов на своей персональной странице. - Сделали снимок - внутренний мениск порван, наружный - отслоен.
Боец также заверил поклонников, что надеется быстро вернуться в строй. Напомним, поединок должен был пройти девятого марта в Москве на турнире ACA 172 и быть центральным событие вечера. Теперь акцент сделали на поединке в полулегком весе между Курбаном Тайгибовым и Бибертом Туменовым.
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