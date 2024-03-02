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Российский теннисист Рублев дисквалифицирован за ругань в адрес судьи
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 4:41

Российский теннисист Рублев дисквалифицирован за ругань в адрес судьи

Российский теннисист Андрей Рублев не смог сдержаться из-за проигрыша и за это понес наказание. Во время полуфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае спортсмен играл против представителя Казахстана Александра Бублика. О том, что дисквалификация была проведена заслуженно и в рамках правил, высказался заслуженный тренер России Виктор Янчук.

- Никакая политика тут ни при чем, Андрей заслуженно получил дисквалификацию, - подчеркнул Янчук. - Хоть Бублик и играет за Казахстан, но это наш парень, и сегодня он здорово играл. Матч был очень интересным.

На счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу Бублика, Андрей Рублев нецензурно обругал судью. Результатом стала дисквалификация спортсмена. Турнир в Дубае заканчивается сегодня, второго марта.

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