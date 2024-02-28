Депутат Госдумы от Белгородской области Никита Румянцев рассказал о том, что американский боксер Деандре Севедж надеется получить российское гражданство. Как пояснил чиновник, обговаривать нюансы будут после боя с россиянином Дмитрием Кудряшовым, которое состоится в ближайшее время.

- Пока это устное желание, но мы окажем Севеджу всю необходимую помощь в оформлении, - подчеркнул Румянцев.

Поединок должен состояться уже второго марта, а местом встречи спортсменов станет город Губкин Белгородской области. Российский тяжеловес вступит в бой впервые с апреля 2023 года, а у Севеджа на счету уже четыре победы из четырех боев среди профессионалов.