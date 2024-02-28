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Американский боксер планирует стать гражданином РФ после боя с россиянином
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:27

Американский боксер планирует стать гражданином РФ после боя с россиянином

Депутат Госдумы от Белгородской области Никита Румянцев рассказал о том, что американский боксер Деандре Севедж надеется получить российское гражданство. Как пояснил чиновник, обговаривать нюансы будут после боя с россиянином Дмитрием Кудряшовым, которое состоится в ближайшее время.

- Пока это устное желание, но мы окажем Севеджу всю необходимую помощь в оформлении, - подчеркнул Румянцев.

Поединок должен состояться уже второго марта, а местом встречи спортсменов станет город Губкин Белгородской области. Российский тяжеловес вступит в бой впервые с апреля 2023 года, а у Севеджа на счету уже четыре победы из четырех боев среди профессионалов.

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