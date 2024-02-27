Шведский полузащитник, играющий за датский "Мидтьюлланн", оказался в реанимации. На данный момент, как пишут в официальном сообщении, Кристоффер Оллсон находится в реанимации под искусственной вентиляцией легких.
- Его лечением занимаются профильные специалисты, - сообщили представители клуба. - "Мидтьюлланн" призывает общественность проявить уважение и понимание, чтобы его семья была спокойна и обеспечила ему скорейшее восстановление.
Причина госпитализации - потеря сознания. Спортсмена нашли у него дома, после чего его направили в университетскую больницу Орхуса. Там врачи приняли решение подключить Оллсона к аппарату ИВЛ.
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