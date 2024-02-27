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Гимнастка Мельникова: качество питания на сборах сильно упало
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:55

Гимнастка Мельникова: качество питания на сборах сильно упало

Гимнастка Ангелина Мельникова рассказал ан собственной странице в соцсети о скудном питании, которым приходится довольствоваться на базе "Озеро Круглое". Сейчас она находится там на спортивных сборах.

Общую оценку спортсменка дала словами "есть нечего" и "приходится выживать на овощах". Как считает Мельникова, такая ситуация сложилась еще во время пандемии - качество и разнообразие меню довольно заметно поменялись.

- Грустно, печально, верните былое, - написала девушка.

Гимнастка стала олимпийской чемпионкой на Играх в 2020 году. Кроме того, статус абсолютной чемпионки она получила в 2021 году на мировом первенстве.

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