Гимнастка Ангелина Мельникова рассказал ан собственной странице в соцсети о скудном питании, которым приходится довольствоваться на базе "Озеро Круглое". Сейчас она находится там на спортивных сборах.
Общую оценку спортсменка дала словами "есть нечего" и "приходится выживать на овощах". Как считает Мельникова, такая ситуация сложилась еще во время пандемии - качество и разнообразие меню довольно заметно поменялись.
- Грустно, печально, верните былое, - написала девушка.
Гимнастка стала олимпийской чемпионкой на Играх в 2020 году. Кроме того, статус абсолютной чемпионки она получила в 2021 году на мировом первенстве.
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