Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что должно случится для того, чтобы в России согласились на очередное проведение Олимпийских игр. По его словам, международному сообществу потребуется очень попросить РФ об этом.

- Как только они придут в себя и созреют для того, чтобы проводить Игры таким образом, чтобы это было востребовано не только текущим поколением, но и будущим, мы будем открыты к диалогу, - цитируют Позднякова СМИ.

На данный момент россиянам и белорусам запрещено участвовать в Играх под своими атрибутами. Разрешаются лишь нейтральные форма и флаг. Еще одно ограничение коснется спортсменов, которые поддерживают спецоперацию на Украине - им просто запретили участвовать в Играх.