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Поздняков: теперь Россию должны очень попросить о проведении Олимпийских игр
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:47

Поздняков: теперь Россию должны очень попросить о проведении Олимпийских игр

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что должно случится для того, чтобы в России согласились на очередное проведение Олимпийских игр. По его словам, международному сообществу потребуется очень попросить РФ об этом.

- Как только они придут в себя и созреют для того, чтобы проводить Игры таким образом, чтобы это было востребовано не только текущим поколением, но и будущим, мы будем открыты к диалогу, - цитируют Позднякова СМИ.

На данный момент россиянам и белорусам запрещено участвовать в Играх под своими атрибутами. Разрешаются лишь нейтральные форма и флаг. Еще одно ограничение коснется спортсменов, которые поддерживают спецоперацию на Украине - им просто запретили участвовать в Играх.

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