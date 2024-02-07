Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что должно случится для того, чтобы в России согласились на очередное проведение Олимпийских игр. По его словам, международному сообществу потребуется очень попросить РФ об этом.
- Как только они придут в себя и созреют для того, чтобы проводить Игры таким образом, чтобы это было востребовано не только текущим поколением, но и будущим, мы будем открыты к диалогу, - цитируют Позднякова СМИ.
На данный момент россиянам и белорусам запрещено участвовать в Играх под своими атрибутами. Разрешаются лишь нейтральные форма и флаг. Еще одно ограничение коснется спортсменов, которые поддерживают спецоперацию на Украине - им просто запретили участвовать в Играх.
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