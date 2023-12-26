Украинская теннисистка Леся Цуренко сообщила о том, в представители Украины на Олимпиаде не желают играть с россиянами. Об этом рассказали авторы публикации в издании Sportowe Fakty.
- Поддерживаю, что Украина отправит на Олимпиаду сильнейшую команду в истории, а россияне и белорусы будут смотреть соревнования по телевизору, - говорит спортсменка в своем интервью.
С участием россиян и белорусов в Играх уже действительно возникают проблемы. Так, они должны выступать под нейтральным флагом и им запрещено так или иначе выражать принадлежность своей стране.
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