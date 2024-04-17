Исследование, проведенное учеными из университета Васеда в Японии и опубликованное в журнале Sports Management Review (SMR), показало, что просмотр спортивных состязаний стимулирует чувство счастья. Мультиметодический подход к исследованию включал анализ общедоступных данных, онлайн-опрос и методы нейровизуализации.
Результаты первого этапа подтвердили связь между регулярным просмотром спортивных соревнований и уровнем счастья. Второй эксперимент выявил, что футбол и бейсбол оказывают наибольшее положительное воздействие на благополучие зрителей, в то время как гольф — наименьшее. Третье исследование, использующее методы нейровизуализации, показало активацию специфических цепей системы вознаграждения в мозге у зрителей спортивных состязаний, что свидетельствует о переживании ими чувства счастья.
Дополнительно установлено, что у частых зрителей спортивных соревнований наблюдается увеличение объема серого вещества в областях, связанных с системой вознаграждения мозга, что может свидетельствовать о постепенных положительных изменениях в активности и структуре мозга в результате регулярного просмотра спорта, сообщает Газета.Ру.
Совет Безопасности ООН снова рассмотрит принятие Палестины в качестве полноправного участника международной организации
В Совет Безопасности ООН уже внесен проект резолюции с рекомендацией о принятии в организацию Палестины как полноценного участника. На данный момент Палестина носит статус постоянного наблюдателя в ООН.
Французская официальная сторона не пригласила Россию на 80-летие высадки союзников в Нормандии
Радиостанция Europe 1 передала информацию, что французские власти намерены пригласить Россию для того, чтобы отметить 80 лет со дня высадки союзных войск в Нормандии, произошедшей 6 июня 1944 года.
Специалист Пономарева рассказала, что следует знать перед блефаропластикой
Операция блефаропластики призвана улучшить эстетику области век. Этот вид хирургического вмешательства проводится уже давно, и хирурги обладают значительным опытом в этой области.
Запрет продажи алкоголя и рекламы пива на стадионах во время Игр дружбы одобрил СФ
Изначально в законопроекте допускалась розничная продажа алкоголя и реклама букмекерских контор на стадионах.