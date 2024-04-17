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Ученые доказали, что просмотр спортивных состязаний усиливает чувство счастья
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:47

Ученые доказали, что просмотр спортивных состязаний усиливает чувство счастья

Исследование, проведенное учеными из университета Васеда в Японии и опубликованное в журнале Sports Management Review (SMR), показало, что просмотр спортивных состязаний стимулирует чувство счастья. Мультиметодический подход к исследованию включал анализ общедоступных данных, онлайн-опрос и методы нейровизуализации.

Результаты первого этапа подтвердили связь между регулярным просмотром спортивных соревнований и уровнем счастья. Второй эксперимент выявил, что футбол и бейсбол оказывают наибольшее положительное воздействие на благополучие зрителей, в то время как гольф — наименьшее. Третье исследование, использующее методы нейровизуализации, показало активацию специфических цепей системы вознаграждения в мозге у зрителей спортивных состязаний, что свидетельствует о переживании ими чувства счастья.

Дополнительно установлено, что у частых зрителей спортивных соревнований наблюдается увеличение объема серого вещества в областях, связанных с системой вознаграждения мозга, что может свидетельствовать о постепенных положительных изменениях в активности и структуре мозга в результате регулярного просмотра спорта, сообщает Газета.Ру.

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