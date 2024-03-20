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Ревматолог Степанова выделила ключевые методы поддержания подвижности суставов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:36

Ревматолог Степанова выделила ключевые методы поддержания подвижности суставов

Ревматолог клиники академика Ройтберга Наталья Степанова подчеркивает, что регулярная физическая активность, включая даже простую зарядку, способствует укреплению мышц, гибкости связок и улучшению кровообращения. Рекомендуется проводить 20-30 минут зарядки как утром, так и в течение дня.

Помимо этого, правильное питание играет важную роль в здоровье суставов. Ограничение употребления быстрых углеводов и употребление достаточного количества белка из рыбы и нежирного мяса помогает снизить риск ожирения, что положительно сказывается на суставах.

Степанова также подчеркивает важность отказа от вредных привычек, таких как курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками, которые негативно влияют на организм и особенно на опорно-двигательный аппарат.

В заключение, врач подчеркивает необходимость контроля за хроническими заболеваниями, которые могут замедлить метаболические процессы и усложнить доставку необходимых веществ в организм, сообщает SM.News.

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