Ревматолог Степанова выделила ключевые методы поддержания подвижности суставов

Ревматолог клиники академика Ройтберга Наталья Степанова подчеркивает, что регулярная физическая активность, включая даже простую зарядку, способствует укреплению мышц, гибкости связок и улучшению кровообращения. Рекомендуется проводить 20-30 минут зарядки как утром, так и в течение дня.
Помимо этого, правильное питание играет важную роль в здоровье суставов. Ограничение употребления быстрых углеводов и употребление достаточного количества белка из рыбы и нежирного мяса помогает снизить риск ожирения, что положительно сказывается на суставах.
Степанова также подчеркивает важность отказа от вредных привычек, таких как курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками, которые негативно влияют на организм и особенно на опорно-двигательный аппарат.
В заключение, врач подчеркивает необходимость контроля за хроническими заболеваниями, которые могут замедлить метаболические процессы и усложнить доставку необходимых веществ в организм, сообщает SM.News.
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