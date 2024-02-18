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Эксперты сообщают, что физическая активность не защитит сердце от сахара
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:01

Эксперты сообщают, что физическая активность не защитит сердце от сахара

Исследование, охватившее данные более 100 тысяч человек за 30 лет, выявило, что употребление более двух напитков с добавленным сахаром в неделю связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов, даже у людей, которые находятся в хорошей физической форме.

Физическая активность помогает снизить этот риск, но не исключает его полностью.

Важно отметить, что употребление напитков с искусственными сахарозаменителями не оказывало влияния на сердечно-сосудистый риск. Таким образом, физическая активность полезна для сердца, но не предотвращает риски, связанные с избыточным потреблением сахара, сообщает Газета.Ру.

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